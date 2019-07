Casting, a Pisa arriva 'L'amica geniale': si cercano comparse

Il set della serie tv 'L'amica geniale', tratta dai romanzi di Elena Ferrante, sbarca a Pisa a settembre e ottobre. Sotto la torre, infatti, verranno girate le scene che si riferiscono al periodo universitario della protagonista, Elena Greco detta Lenù, studentessa della Scuola Normale. Ed è per questo che la DNArt The Movie cerca comparse proprio in città.

Come partecipare ai provini

Per partecipare alla selezione occorre presentarsi alle Manifatture Digitali Cinema Pisa - Ex-Stallette, in via Nicola Pisano 15, nei giorni 16 e 17 luglio dalle 9 alle 17, con fotocopia dei documenti di identità e del codice fiscale. Per i minori è richiesta la presenza di almeno un genitore munito di documento. Queste le figure ricercate dalla produzione:

- uomini e donne dai 18 ai 75 anni;

- minori dai 6 ai 15 anni;

- ragazze dai 18 ai 25 anni disponibili a tagli capelli corti;

- camerieri e baristi;

- band musicali;

- figurazioni speciali dai 18 ai 60 anni, sia uomini che donne, con precedenti esperienze attoriali.

Le riprese dureranno da settembre a fine ottobre 2019, quindi le persone selezionate potranno essere contattate durante tutto il periodo. Per accedere alla precedente fase fotografica del casting, tuttavia, occorrerrà rispondere a certi requisiti:

- Non aver partecipato ai precedenti casting organizzati per la stessa produzione

- Non aver già lavorato per le riprese della prima stagione

- Non avere tatuaggi e piercing, data l'ambientazione storica della narrazione

- Disponibilità per le donne (anche minori) a tagliare i capelli

- Disponibilità per gli uomini (anche minori) a far crescere e/o tagliare i capelli, barba e baffi

- Per le donne taglia massima 48, data l'ambientazione storica della narrazione e visto che gli abiti d'epoca in possesso della produzione vestono fino a questa taglia

- Per gli uomini taglia massima 50/52, data l'ambientazione storica della narrazione e visto che gli abiti d'epoca in possesso della produzione vestono fino a questa taglia.

I selezionati poi, se scelti per lavorare nella serie tv, saranno regolarmente retribuiti. Per qualsiasi informazione scrivere all'indirizzo mail castingpisa@dnartstudio.it

Il casting è organizzato in collaborazione con la Casa di produzione MOWE.