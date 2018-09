Cinema: cercansi comparse per due film girati a Pisa

La casa di produzione Viola Film cerca comparse anche a Pisa per due film di prossima realizzazione girati in Toscana e nella città della Torre.

'Un'estate in Toscana'

Per il film 'Un'estate in Toscana', girato tra Pisa, Lucca, Siena e Prato, per la regia di Jorgo Papavassiliou, sono ricercate le seguenti figure:

- uomini e donne età 50/70 anni, di bella presenza, molto eleganti;

- uomini e donne cinesi, età 18-50;

- uomo e donna 40/50 anni, bella presenza, molto eleganti e disponibili a girare in costume da bagno;

- uomini e donne dai 18 ai 70 anni, di origine nordica.

Nota bene: al momento la casa di produzione non sta cercando attori.

Per chi si vuole candidare inviare mail a gbgcasting2018@gmail.com / bianchi_91evo@hotmail.it con una foto in primo piano ed una a figura intera oppure inviare tramite Whatsapp a 3421632878.

'Il caso Collini'

Per il film 'Il caso Collini', regia Marco Kreuzpainter, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e che sarà girato in Toscana tra la città della Torre e Siena, sono ricercate le seguenti figure:

- ragazzi 18-40 anni di tipologia tedesca con capelli biondi, disponibili a farsi tagliare i capelli tipo soldati SS per lavorare sul set.

- donne 60-74 anni, capelli brizzolati con basi recitative.



Le persone interessate possono mandare la loro candidatura tramite email inviando una loro foto recente a viola.casting@libero.it inserendo un loro recapito telefonico o mandando una foto al numero 3494256087.