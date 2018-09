Cinema: casting per un film a Pontedera

Si terranno a Pontedera le ultime riprese del film diretto dal regista da Dado Martino in uscita nelle sale il prossimo San Valentino. La produzione cerca comparse volontarie per prendere parte alle riprese che si terranno sabato 15 settembre dalle ore 18 fino alle ore 19,30 presso la rotonda dove è stata installata la Grande Melograna del Gruppo Lupi.

In particolare si cercano ragazzi e ragazze di età scenica dai 16 ai 18 anni e adulti dai 25 ai 60 anni. Per partecipare al casting serve presentarsi con documento di riconoscimento valido, carta di identità, codice fiscale e abbigliamento elegante. Dopo 'I wanna be', 'Sei tutto quello che voglio' e '8 minuti', Dado Martino ha deciso di girare una delle scene del suo ultimo film a Pontedera. Anche questa pellicola racconterà una storia d'amore ma questa volta "con una sorpresa che lascerà il pubblico senza fiato".

"Si tratta di un film biografico - spiegano dalla produzione - che racconta la storia di un grande artista contemporaneo. Il progetto uscirà in tutte le sale nazionali e è stato prodotto con la collaborazione dell'azienda Gruppo Lupi che per festeggiare i 40 anni di attività ha deciso di installare nella rotonda di Pontedera una scultura donata al Comune. Le scene verranno girate appunto sotto la scultura per raccontare la storia di questo grande artista internazionale, Giuseppe Carta. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Il film sarà presentato anche al Festival del Cinema e al David di Donatello. Insomma un'occasione unica da non perdere".

Per candidarsi chiamare il numero 0587.483371 oppure inviare mail a produzione@cowsheep.it oppure chiamare all'ufficio casting di Roma 06.92929015