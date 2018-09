Cinema, si cercano comparse: giornata di casting a Pisa

Opportunità per chi sogna di apparire sul grande schermo.

Oggi infatti, venerdì 21 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, presso Il Cineporto - Manifatture Digitali Cinema MDC (via Nicola Pisano 15), la casa di produzione Viola Film cerca comparse a Pisa per il film 'Il caso Collini', regia Marco Kreuzpainter, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e che sarà girato in Toscana tra la città della Torre e Siena.

Le figure ricercate

Ai casting potranno partecipare uomini e donne dai 18 anni ai 70 anni di estrazione italiana ed europea e bambini maschi e femmine dai 6/7 anni di estrazione italiana ed europea.

Saranno esclusi dai casting uomini e donne con doppi tagli, rasati/e, capelli con meches, piercing e tatuaggi evidenti e vistosi.

Le donne devono avere i capelli lunghezza media. Non sono ammesse sopracciglia lavorate, unghie finte, tatuaggi, ecc.

Sono ricercati in particolare:

Soldati tedeschi (SS) fascia di età 19 max 40 anni, devono essere biondi, disponibili a farsi rasare sui lati (classico taglio 'nazi')

Saranno accettate solo figurazioni con capelli tinta unita (ovviamente sono esclusi capelli con tinte moderne).

Esclusi anche i dipendenti della pubblica amministrazione.

Cosa occorre per partecipare

Per partecipare al casting è necessario essere muniti di fotocopia di carta d'identià, codice fiscale e codice Iban.

Per figurazioni extra comunitarie oltre alla documentazione sopra richiesta sarà necessario portare anche fotocopia fronte e retro ben leggibile del permesso di soggiorno e del passaporto (facciata dove compare foto e scadenza documento) entrambi in corso di validità fino al 30 ottobre 2018.

In assenza dei documenti richiesti si verrà esclusi dal casting.

Lo staff Cinecasting e regia effettuerà una preselezione all'entrata, nel caso in cui la tipologia di persone non rientri nel progetto.