Cavallo finisce nel fosso: salvato dai Vigili del Fuoco

Salvataggio complicato oggi, 20 marzo, per i Vigili del Fuoco di Pisa. Il personale della sede centrale, insieme al nucleo speleo alpinistico fluviale SAF, è intervenuto alle ore 12 per il salvataggio di un cavallo caduto in un fosso pieno d'acqua a Pisa, in via del Tiro a Segno, presso l'azienda agricola Campalto.

Taji, un cavallo di 12 anni, era sprofondato nella melma e non riusciva più ad uscire. Gli operatori hanno usato l'attrezzatura fluviale ed il gommone da rafting per raggiungere l'animale e poi portarlo a terra, dopo vari tentativi. Taki si è poi ripreso ed è in buon stato di salute. Le operazioni sono state supportate dalla proprietaria dell'animale, che ha cercato di calmarlo nelle operazioni di recupero, e dalla veterinaria.