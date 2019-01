Montecatini, cede l'argine del lago: famiglia evacuata

Ha cominciato a tracimare il lago, così è stato necessario un intervento di messa in sicurezza. Personale del distaccamento Vigili del Fuoco di Saline di Volterra è intervenuto alle ore 9 stamani presso la Tenuta Mocajo, nel comune di Montecatini Val di Cecina, nella zona dove è presente un lago. Per cause in corso di accertamento c'è stato il parziale cedimento di circa 15 metri dell'argine posto a protezione del lago, con trafilamenti di acqua.

Si è così reso necessario allontanare una famiglia che abitava nella zona sottostante il dissesto, a titolo precauzionale. Sul posto personale della comunità montana sta effettuando un'operazione di parziale svuotamento del lago con idrovora per ridurre la pressione idraulica sull'argine. Sul posto presente anche personale del Genio Civile, ufficio tecnico del Comune di Montecatini Val di Cecina e polizia locale.