Uliveto Terme: cede l'asfalto e si apre una voragine in lungarno Garibaldi

Cede l'asfalto e si apre una grossa voragine sul manto stradale di lungarno Garibaldi, all'altezza del civico 23. E' accaduto questa mattina, venerdì 19 gennaio, a Uliveto Terme, nel comune di Vicopisano. "Poco prima di mezzogiorno - afferma il consigliere comunale della Lega Nord, Marrica Giobbi - si è udito un grosso boato che ha preannunciato l’implosione dell’asfalto e del sottostante terreno dove si è aperta una grossa voragine. Tanta la paura degli abitanti. Enorme lo stupore dei residenti che, oltre a vantare la risorsa dell’acqua di Uliveto, passeranno alla storia per questo evento, che alcuni avevano paventato diversi anni fa, quando al tempo del sindaco Malloggi furono fatti diversi lavori proprio sul lungarno e in golena".

Il dubbio della consigliera leghista è che possa esserci una connessione tra quei lavori e quanto accaduto oggi. "Chiediamo - prosegue la Giobbi - un’analisi approfondita fatta da esperti qualificati. Gli abitanti esigono che il comune, senza alcun indugio, sia in grado di garantire l'opportuna sicurezza e che siano scongiurate frane similari a un passo dalle loro case. Cosa farà l’amministrazione? Per ora ha transennato l’area. Sarà il caso di mettere qualche passerella aerea per garantire l’incolumità ai pedoni che devono raggiungere le proprie case?"

A preoccupare la consigliera leghista, in particolare, "le vistose crepe che si rilevano non solo lungo la via, ma anche sul muro a mattoncini che fa da argine all’Arno. Le case che confinano con la strada sono in pericolo? Gli abitanti dovranno essere evacuati? Sarà il caso - conclude la Giobbi - di attivare il centro operativo comunale allertando tutti i dispositivi di protezione civile? Bisogna far presto. Per una volta i tempi biblici dovranno essere da parte. La vita delle persone va assolutamente garantita senza tentennamenti colpevoli".

