Celebrata la festa del Sacro Voto a San Ranieri

Nello scenario meraviglioso della Chiesa della Spina si è svolta la solenne cerimonia per il 241° anniversario del Sacro Voto a San Ranieri. Gli ospiti della Compagnia di San Ranieri sono stati accolti dal Priore Riccardo Buscemi e dal Correttore Mons. Giuliano Catarsi: erano presenti le Autorità civili (gli Assessori Andrea Ferrante e Andrea Serfogli, il Presidente del Consiglio Comunale Ranieri Del Torto, il Consigliere Comunale Virginia Mancini) e le Autorità militari, guidate dal Ten. Col. Alessandro del Comando di Presidio Militare.



Prima del rito religioso, si è svolto l’intervento “La chiesa di Santa Maria di Ponte Novo o della Spina” della professoressa Gabriella Garzella che ha illustrato la storia dell’antica chiesetta un tempo situata sul greto del fiume e dei rischi subiti per le frequenti alluvioni, al punto da spingere nell’800 i governanti pisani a smontare l’edificio e ricostruirlo più elevato al livello attuale. L’alluvione dell’Arno del 2 gennaio 1777, così “terribile e catastrofica”, spinse i Pisani a fare un solenne voto a San Ranieri: una messa di ringraziamento in perpetuo per avere risparmiato la città, grazie alla sua intercessione, da morte e distruzione. Da quell’accadimento i Pisani hanno sciolto per molti anni il loro voto, fino ad un momento in cui tutto si è interrotto. Ma dal 2012, su iniziativa della Compagnia di San Ranieri, la città e i suoi governanti hanno ripreso la celebrazione.

L’attuale solenne concelebrazione è stata presieduta dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto assistito da Monsignor Giuliano Catarsi, da Monsignor Franco Cei e da Padre Giovanni Mannini. Nella sua omelia, l’Arcivescovo, commentando la storia del diluvio universale, evidenzia il grande insegnamento che dobbiamo trarre dalla storia che “mentre il mondo scompare, l'uomo giusto, Noè, si salva per salvaguardare dalla furia del diluvio sé stesso, la sua famiglia e tutte le specie degli animali viventi come comandatogli da Dio. Da qui l’insegnamento dell'impegno al rispetto reciproco, ma anche al rispetto della natura e delle cose; probabilmente oggi siamo diventati troppo accondiscendenti riguardo a uno stile di vita dove il rispetto viene sempre di più meno. Basta girare per la nostra città: è rispetto l'imbrattamento di tutti i muri, giorno dopo giorno? È rispetto la sporcizia lasciata da tutte le parti? È educazione il non rispettarsi a vicenda nel silenzio notturno? Dobbiamo stare attenti perché il grande rispetto nasce dai piccoli gesti di rispetto. (..)

Ecco allora che celebrare il Voto a San Ranieri nel ricordo di una protezione antica che continua oggi, è il modo per tutti noi di darci da fare per rispondere alla nostra personale missione, al nostro compito che non sostituisce il dono d'amore di Dio ma che accogliendo il dono d'amore di Dio permette a ciascuno di dare il meglio di sé per il bene di tutti e della comunità.” Nel corso del rito, l’Amministrazione Comunale ha donato il tradizionale cero da ardere di fronte all’urna di San Ranieri in Cattedrale, è stata recitata la preghiera e la benedizione per la Città, ed infine è stata ammessa come nuova consorella Giovanna Bernardoni Ameri, che ha ricevuto dalle mani dell’Arcivescovo le insegne della Compagnia.



Dopo la cerimonia, pranzo di beneficenza al ristorante “I giardini del Colombre” presso l’ex Convento dei Cappuccini, nel corso del quale, come ormai consuetudine per le iniziative della Compagnia, sono state raccolte offerte per la Cittadella della Solidarietà di San Ranieri.

