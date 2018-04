Festa per i 20 anni dell'Ipa di Pisa: gemellaggio con Unna

Si è svolta in una gremita Sala delle Baleari, a Palazzo Gambacorti, la cerimonia per i venti anni della sezione pisana dell’International Police Association, l’associazione che si propone di riunire e avvicinare gli appartenenti alle forze di polizia con iniziative di solidarietà, culturali e sociali. "Servire gli altri in nome dell’amicizia, questo il motto dell’associazione - ha spiegato la presidente Tiziana Lensi, vicecomandante della Polizia Municipale - oggi, insieme ai festeggiamenti per i nostri primi venti anni, sigliamo il gemellaggio con l’Ipa di Unna, città tedesca della Renania Settentrionale".



Andreas Bregiel, presidente dell’Ipa di Unna, si è detto: "Orgoglioso di essere qui, Pisa è un bellissimo posto".

Dopo gli interventi del vicesindaco Paolo Ghezzi, che ha ricordato il "lavoro indispensabile ed impegnativo delle forze dell’ordine", del vicesegretario nazionale Ipa Milco Cipulli e del presidente della delegazione toscana Orazio Anania, sono stati consegnati gli attestati. Benemerenze ad Enzo Balatresi, Angelo Molinaro e Francesco Malagola, consegnate rispettivamente dal questore di Pisa Paolo Rossi, dal comandante provinciale dei Carabinieri Nicola Bellafante e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Giancarlo Franzese.

Attestato di fedeltà per 20 anni di attività associativa a: Tiziana Bacci, Antonino Battaglia, Salvatore Coniglio, Giorgio De Luca, Francesco Durante, Angelo Molinario, Luca Sereni.

Attestato di fedeltà per 10 anni di attività associativa a: Alessandro Fromboluti, Tania Orlandi e Loris Pellegrini. Premio ai soci fondatori Claudia Bartolini e Venido Salvatori.