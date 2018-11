Virgo Fidelis: i Carabinieri celebrano la loro patrona

Sarà celebrata questa mattina, mercoledì 21 novembre, alle 10:30, nella Chiesa di San Pierino in Vinculis di via Cavour a Pisa, la Santa Messa nell’occasione, cara all’Arma, della Presentazione della Beata Vergine Maria. Infatti, in questa particolare giornata, per i Carabinieri di tutta Italia convergono tre diverse e importanti ricorrenze:

- la fine della Battaglia di Culqualber, in Abissinia, dove, nel 1941, si confrontarono le truppe britanniche e quelle italiane. In particolare, il 1° Gruppo Mobilitato Carabinieri si distinse per valore e abnegazione, tanto che, seppur sconfitto, ricevette l’onore delle armi da parte degli avversari;