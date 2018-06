Festa della Repubblica: in piazza dei Cavalieri risuona l'Inno di Mameli

Anche a Pisa ieri, sabato 2 giugno, è stato celebrato il 72° anniversario della Festa della Repubblica con più eventi aperti alla partecipazione della cittadinanza per sottolineare l’importanza dei valori sanciti nella Carta Costituzionale e nella nostra storia repubblicana.

Le celebrazioni si sono aperte il 1° giugno con il concerto svoltosi nell’Auditorium del CNR, aperto al pubblico, a cura del Coro dell’Università di Pisa e del Liceo Musicale 'Carducci'.

Nella mattinata di sabato invece i Vigili del Fuoco hanno spiegato sulla facciata del Palazzo del Governo la bandiera italiana e nella suggestiva Piazza dei Cavalieri si è svolta la cerimonia ufficiale in concomitanza con quella nazionale.

Dopo lo schieramento dei labari e dei medaglieri delle associazioni combattentistiche d’Arma e dei gonfaloni, alla presenza delle massime autorità civili e militari, sono stati resi gli onori alla bandiera italiana, intonato l’Inno Italiano eseguito dalla banda della Croce Rossa Italiana.

Il prefetto Angela Pagliuca, dopo aver passato in rassegna gli schieramenti, ha letto il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando anche con un proprio intervento il significato profondo delle odierne celebrazioni. La dottoressa Pagliuca ha evidenziato fortemente come la Festa del 2 Giugno non deve essere un passaggio burocratico ma partecipazione convinta alla nostra Carta Costituzionale cioè ai valori di libertà, democrazia e solidarietà richiamati dalla lettera che il Presidente della Repubblica ha indirizzato ai prefetti. Nel richiamare l’attenzione sulla presenza di giovani studenti in Piazza dei Cavalieri, la dottoressa Pagliuca ha evidenziato come i ragazzi costituiscano il futuro del nostro Paese, sottolineando l’importanza del dialogo, della tolleranza e della giustizia per costruire un mondo di pace.

Ricca la rappresentanza militare e delle forze di Polizia. Erano presenti gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana. Tutto si è svolto in collaborazione con il cerimoniale della 46ª Brigata Aerea.

Schierati sulla piazza anche mezzi delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Numerosi i sindaci intervenuti, i rappresentanti delle associazioni di volontariato e la cittadinanza. Presenti alla cerimonia anche politici nazionali e locali.



Sono state consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini meritevoli.

Ecco l'elenco:

- Ufficiale dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana al sig. Agostino Matteo Landi, ha ricoperto la carica di consigliere comunale del Comune di Vagli di Sotto (LU) dal 1979 al 1995 e di Sindaco del Comune di Vagli di Sotto (LU) dal 1995 al 2004;

- Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana sig. Anchise Socci, per la brillante carriera professionale e la lungimiranza nella propria attività che ne hanno fatto uno fra i migliori Imprenditori della Valdera nel settore del mobile e dell’artigianato di pregio;

- Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana ing. Emilio Cimini, Funzionario Tecnico Specialista attualmente presso il CISAM di Pisa, per la lunga esperienza, competenza e continua ricerca maturata nel settore scientifico;

- Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana sig. Carlo Fulceri, Sottufficiale della Marina in servizio presso l’Accademia Navale di Livorno per essersi sempre distinto per il contributo fornito nello svolgimento di importanti funzioni attribuite:

- Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana sig. Valerio Ruzzettu, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, Comandante della Stazione Carabinieri di Pomarance, per il lungo impegno profuso nella sua attività lavorativa sempre a tutela della sicurezza e della legalità;

- Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana sig. Nicolò Biagio Stella, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, Comandante della Stazione Carabinieri di Pontedera, nel corso della lunga carriera militare si è distinto per la professionalità, la serietà e la dedizione con cui ha sempre assolto ai propri incarichi;

- Medaglia d’Argento al Merito Civile al sig. Giancarlo Taddei, “Comandante di un distaccamento partigiano, mentre disarmato, per evitare rappresaglie alla popolazione in caso di cattura, stava effettuando un’azione esplorativa del territorio, cadeva in un’imboscata tesa da una pattuglia di S.S. e veniva barbaramente trucidato, immolando la giovane vita ai più alti ideali di democrazia e di libertà”;

- Medaglia d’onore alla memoria di cittadini deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra al Sig. Ezio Molinari “quale internato nel lager di Amburgo”.

Il Prefetto, insieme con il direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha consegnato i premi agli studenti delle Scuole Medie Superiori che hanno partecipato al progetto 'Cultura Costituzionale'.

La cerimonia si è conclusa sulle note dell’Inno dell’Europa.