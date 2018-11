Festeggiano i 30 anni sul Monte Serra: un gesto di solidarietà dai giovani butesi

Una cena per rivedersi e un gesto di solidarietà dopo l'incendio che ha colpito il Monte Serra. Venerdì 16 novembre i ragazzi e le ragazze nati nel 1988 di Buti e Cascine di Buti hanno organizzato al ristorante Le Porte la cena per festeggiare i 30 anni. Il ritrovo ormai tradizionale si svolge ogni anno, ma per questo traguardo speciale hanno voluto far sentire la loro vicinanza a un luogo particolarmente caro.