Solidarietà: Rotary Club e Fondazione Piaggio insieme per Charlie Telefono Amico

Una partecipata e vivace 'cena con delitto' organizzata dal Rotary club di Pontedera e dalla Fondazione Piaggio ha portato sostegno all'associazione Charlie Telefono Amico, un numero verde nazionale che esiste a Pontedera dal 1990 e che offre ascolto in forma gratuita, anonima e riservata sulle problematiche dell'adolescenza. L'evento si è svolto ieri 26 febbraio al museo Piaggio.

Nel corso della cena l’associazione culturale 'Delitti e contorni' ha messo in scena una crime story, con gli ospiti che hanno dovuto seguire gli indizi, ascoltare gli interrogatori dei sospetti e risolvere il caso. Non sono mancati i colpi di scena ed anche gli imprevisti, come l'inspiegabile scomparsa di uno degli attori che, uscito per fumare una sigaretta, è rimasto accidentalmente chiuso fuori per un tempo molto lungo indossando solo i leggerissimi abiti di scena. A condurre la serata un ispettore dallo spiccato accento franco-labronico.

Charlie Telefono Amico è gestito da una fondazione Onlus, sostenuta da enti pubblici ed opera sul territorio nazionale, pur avendo sede unicamente a Pontedera. Tra le attività sviluppate dalla Fondazione c'è la formazione gratuita sulle tecniche di ascolto consapevole ed empatico, finalizzata allo svolgimento di attività di volontariato presso il telefono amico e l'organizzazione di dibattiti e momenti di riflessione su temi che riguardano la popolazione giovanile, con particolare attenzione a tutte le relazioni interpersonali che toccano questa delicata fascia di età: rapporto genitori/figli, relazioni scolastiche e tra pari. La Fondazione Charlie onlus invita la cittadinanza di Pontedera ad affiancarsi alle proprie iniziative e a sostenere l’attività di un telefono amico che oltre ad essere un efficace strumento di aiuto rappresenta un importante punto di riferimento per la popolazione della Valdera nonché una preziosa opportunità di crescita personale.