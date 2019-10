Cena di raccolta fondi progetto famiglia di Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Per questo evento speciale proponiamo un giropizza con bibita o acqua compresa! Contributo per la serata 15 Euro a persona..parte del ricavato andrà a sostenere il Progetto Famiglia,progetto creato per rispondere in modo concreto ai bisogni complessi di una famiglia che convive quotidianamente con la SM.organizzato dal Coordinamento Regionale Toscano dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. *** AISM ha intrapreso un percorso specifico, con risorse dedicate e iniziative ad hoc dando vita al Progetto Famiglia poter rispondere in modo concreto ai bisogni complessi di una famiglia che convive quotidianamente con la SM. Grazie al confronto con chi vive ogni giorno con la SM è stato possibile raccogliere ed individuare le principali difficoltà che le famiglie possono incontrare e molte delle iniziative realizzate sono state progettate partendo proprio da bisogni reali ed esigenze concrete. Il progetto prevede varie attività: momenti informativi, opportunità di socializzazione e condivisione di esperienza, incontri di formazione, pubblicazioni specifiche. Un'occasione importante per finanziare un progetto importantissimo,per condividere e socializzare..perchè ricordatevi...INSIEME SI PUO'!! Per prenotazioni ENTRO il 15 Ottobre scrivete una mail a aismpi@libero.it