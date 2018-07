Solidarietà: la 'Cena in Bianco' sarà in Piazza dei Miracoli

Torna la 'Cena in Bianco' e lo farà quest'anno in Piazza dei Miracoli, lungo la via del Duomo. L'evento si svolgerà sabato 7 luglio a partire dalle ore 19. Gli organizzatori sono l'Associazione Italiana Persone Down Onlus Pisa, il Comune di Pisa e le cooperative sociali Alzaia e Il Simbolo.

Per questa 4 edizione sono già iscritte 1500 persone, che come di consueto tingeranno di bianco l'area destinata ad accogliere l'appuntamento conviviale con forte spirito solidale. L'obiettivo è promuovere l'inclusione e la responsabilità sociale, la crescita delle autonomie personali e collettive, anche attraverso l'imprenditorialità sociale. AIPD Pisa Onlus è attiva nel territorio pisano da ben 30 anni, segue le varie fasi della crescita delle persone con sindrome di Down con progetti e attività finalizzate a promuovere le risorse e le autonomie individuali e a conferire una migliore qualità di vita.

Attualmente l'evento risulta sold out. Compilando il form si verrà inseriti in lista di attesa.

Le regole: niente plastica, niente lattine e niente carta in tavola. I partecipanti apparecchiano e cenano tutti insieme. Alla fine della serata sparecchiano, raccolgono i rifiuti, rassettano e lasciano in silenzio il luogo della cena come l'hanno trovato. Negli anni sono nate molte collaborazioni con associazioni e imprese del territorio. Per esempio la collaborazione con City Grand Tour Pisa, con Alessandro Bargagna e Chiara Celli, farà sì che i partecipanti abbiano l'opportunità di partecipare a percorsi guidati gratuiti attorno ai monumenti di Piazza dei Miracoli, cogliendone i dettagli in bianco e raccontarne le bellezze e particolarità più nascoste.

La Gelateria Arigianale De' Coltelli che ha deciso di sostenere l'evento regalando a tutti i bambini presenti il suo gelato bianco. Poi 'Dolce Pendente Pisa', che sosterrà i progetti di inserimento lavorativo per persone con sindrome di Down donando per la cena in bianco circa 200 'dolci Pendenti'. Acque Spa allestirà due punti di erogazione acqua a cui potranno attingere gratuitamente i partecipanti alla serata. Poi Ikea Pisa ha donato l'occorrente per allestire i 350 cestini di TiCucinoBio, il cui ricavato andrà a sostenere gli inserimenti lavorativi di persone con sindrome di Down e la realizzazione dell'area per bambini.

Grazie alla collaborazione con Treno Pisa Tour sarà data la possibilità ai partecipanti di parcheggiare la macchina presso il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e trasportare facilmente fino a Piazza Manin le proprie vettovagli tramite i trenini messi a disposizione in modo gratuito. Grazie alla CoopCulture e Mura di Pisa i partecipanti di bianco vestiti potranno salire sulle Mura Storiche di Pisa al prezzo di 2 euro, gratuito per i residenti.