'Cena sul Ponte di Mezzo': ospite il Ministro dell'Interno Matteo Salvini

Il vicepresidente del Consiglio, nonché Ministro dell'Interno Matteo Salvini, sarà l'ospite d'eccezione della 'Cena sul Ponte di mezzo', in programma a Pisa il prossimo venerdì 22 giugno a Pisa. A comunicarlo il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Abbiamo esteso l'invito al Governo, oggi abbiamo la conferma ufficiale della presenza del titolare del Viminale alla nostra Cena sul Ponte".

"Una conferma - prosegue Confcommercio - che ci riempe di soddisfazione ed orgoglio, un lustro per la nostra città e l'intera regione, e considerando le finalità di promozione turistica, un modo per far capire al Governo la bellezza e il valore assoluto dei nostri territori. Il ministro Salvini, insieme agli altri convitati, godranno di una location suggestiva per un evento eccezionale, rinomati chef della ristorazione pisana, e la meravigliosa scenografia dei Lungarni a fare da cornice. Un grazie al sindaco di Cascina Susanna Ceccardi per aver caldeggiato nei confronti del Ministro Salvini, l'invito".

La Cena sul Ponte di mezzo è l'evento pisano di Toscana Arcobaleno d'Estate, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti, con la collaborazione de La Nazione e del Gruppo Terziario Donna, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e dell'Ente Bilaterale del Turismo Toscano e i patrocini di Regione Toscana e Comune di Pisa.