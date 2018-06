Cena sul Ponte di Mezzo: dopo le polemiche confermata la presenza di Martina

Dopo il Ministro dell'Interno Salvini, l'attuale Segretario reggente del Pd nonché ex ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, ha confermato in queste ore la sua presenza alla Cena sul Ponte di Mezzo, l'evento in programma venerdì 22 giugno e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti, con la collaborazione de La Nazione e del Gruppo Terziario Donna, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e dell'Ente Bilaterale del Turismo Toscano e i patrocini di Regione Toscana e Comune di Pisa.

Un evento che aveva sollevato diverse polemiche sull'effettiva opportunità di invitare, a pochi giorni dal ballotaggio di domenica 24 giugno, in cui verrà scelto il sindaco della città per i prossimi 5 anni, il leader del Carroccio. "La partecipazione del ministro Salvini, su invito della Confcommercio - afferma il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi - ci parrebbe inopportuna se si trasformasse in una passerella politica per il segretario della Lega, il quale, a quanto ci risulta, cenerebbe sul Ponte di Mezzo per poi concludere la campagna elettorale nella poco distante piazza Carrara. Devo confidare nella sensibilità del ministro dell'Interno, che, essendo il primo responsabile della buona condotta delle elezioni e garante di tutte le parti, saprà adottare il comportamento più adeguato".



"Per quanto mi riguarda - dice ancora Rossi - dispiace non esser presente per impegni precedentemente assunti. Approfitto del dibattito pubblico per chiedere al ministro una particolare attenzione ai problemi della sicurezza a Pisa e sottolineare la carenza di organici della Polizia di Stato, come si apprende da documenti dei sindacati di polizia, dallo stesso protocollo ‘Pisa sicura' e dalla relazione del prefetto Gabrielli di fronte alla commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza nelle città e nelle periferie italiane che stima tale carenza in una media nazionale del 15 per cento".

A tentare di smorzare le polemiche, escludendo "categoricamente" ogni deriva politica dell'evento, è però la presidente di Confcommercio Pisa, Federica Grassini: "Hanno cercato di creare un inaccettabile polverone rispetto ad un evento che ha tutti i crismi per essere qualcosa di unico e di originale. Il nostro invito, come avviene sempre, è rivolto a tutte le istituzioni, dal Governo, alla Regione al Comune, senza considerare in alcun modo l'appartenenza o il credo politico di riferimento di chi riveste ruoli istituzionali. Lo scopo è quello non solo di vivere una serata conviviale, ma di mostrare la bellezza e l'incanto della nostra città e del nostro territorio. Per noi è un vanto che abbia confermato la sua presenza il Vicepremier e e Ministro dell'Interno Matteo Salvini così come l'ex ministro della Politiche Agricole Maurizio Martina e tutti coloro che vorranno. Pisa ha assunto una meritata ribalta nazionale, e già questo è un successo".