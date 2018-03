Furti a La Pergoletta: la comunità pisana si stringe intorno all'imprenditrice aggredita

Una cena di solidarietà con Daniela Petraglia, proprietaria della trattoria 'La Pergoletta', che pochi giorni fa ha subito, nel suo noto locale del centro storico, due furti, uno dei quali con aggressione. A promuovere l’iniziativa è la Società della Salute della zona pisana. "Siamo convinti - spiega la presidente della Sds e assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa, Sandra Capuzzi - che in questo momento sia importante dare un segnale collettivo di solidarietà di fronte al ripetersi di episodi di microcriminalità di cui molti esercenti pisani sono stati vittime. La comunità non è insensibile a questa situazione, non si gira dall’altra parte, ma vuole esserci, insieme e in modo compatto".

L’appuntamento è per martedì 20 marzo alle ore 20 a La Pergoletta, in via della Belle Torri 40. Previsto un menù da 30 euro per circa 70 coperti. Insieme allo staff, nella cucina del locale ci saranno chef pisani come David Cataldi dell’osteria 'Il Fantasma dell’Opera' e Giampiero Mugnai della trattoria 'Il Campano'. L’incasso sarà utilizzato per dare un supporto economico ai commercianti che vorranno installare sistemi di sorveglianza nei propri locali.

Nella notte tra domenica e lunedì Daniela Petraglia ha subito il furto della cassa (circa 500 euro). Inoltre le sono state rubate le chiavi del locale e diverse bottiglie di vino. La mattina del giorno successivo, mentre era in atto la riparazione delle porte danneggiate dai ladri, è stata aggredita da un malvivente entrato nel locale, che le ha provocato la frattura di due dita della mano sinistra. "Di fronte a eventi simili - continua la Capuzzi - nessuno deve restare solo. E oggi è giusto che la comunità si stringa intorno a Daniela Petraglia, donna generosa, che in tante occasioni ha aiutato gli altri. In questo caso Daniela è un simbolo: con lei abbracciamo tutti coloro che, negli ultimi mesi, hanno subito traumi simili".

"Si è trattato di un’esperienza terribile - commenta la Petraglia - tuttavia sarei contenta se almeno l’accaduto non passasse inosservato, se fosse utile a mettere sotto i riflettori la questione della sicurezza in città".

L'iniziativa è promossa in collaborazione con Confcommercio Pisa e Confesercenti Toscana Nord. "In questo momento è per noi importante far arrivare un segnale forte di solidarietà a Daniela - afferma Massimo Rutinelli, vicepresidente di Confesercenti Pisa e proprietario de 'Il Tegame' e de 'Il Crudo' - e darci una mano concreta tra colleghi per far capire che di fronte a questi episodi siamo tutti dalla stessa parte. In quest'ottica va anche la collaborazione con l'altra associazione di categoria: se facciamo fronte comune siamo sicuramente più forti".

"La notizia dell'aggressione a Daniela, da anni dirigente Confcommercio e presidente di ConfRistoranti, è stata uno shock - commenta Valeria Di Bartolomeo, presidente del Gruppo Terziario Donne Confcommercio - aveva subito altri tre furti nell'ultimo periodo ma non avrei mai pensato si arrivasse a tanto. A lei, come imprenditrice ma soprattutto amica, tutto il nostro sostegno. È sempre stata, in questi anni, la prima a tendere la mano in caso di necessità, ora è il momento che la città le dimostri solidarietà per ciò che le è accaduto".