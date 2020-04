Coronavirus: via al censimento delle attività sportive a San Giuliano Terme

L’amministrazione comunale di San Giuliano Terme intende effettuare un censimento per il monitoraggio della situazione in àmbito sportivo a seguito dell’emergenza Coronavirus.

"Le attività sportive dilettantistiche affiliate sia alle federazioni che agli enti di promozione regolarmente iscritte al Coni con documento matricola in corso di validità - afferma l'assessora allo sport Roberta Paolicchi - sono invitate a trasmettere la certificazione delle stesse entro il giorno 16 aprile 2020. Con questa misura intendiamo mostrare la nostra vicinanza alle società e alle associazioni sportive in modo da ripartire subito e in maniera unitaria e coordinata una volta che l'emergenza sarà conclusa. Questo censimento sarà utile anche per poter accedere a eventuali fondi messi a disposizione dal governo".

Il materiale deve essere inviato ai seguenti indirizzi email: ass.paolicchi@comune. sangiulianoterme.pisa.it, mbal atresi@comune. sangiulianoterme.pisa.it.