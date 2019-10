Censimento della popolazione: in corso la rilevazione a Pisa

Stanno arrivando a casa delle famiglie pisane le lettere per il censimento permanente della popolazione 2019. È iniziata ad ottobre e si concluderà a dicembre l’attività di rilevazione della popolazione e delle abitazioni da parte di Istat in tutta Italia. Le informazioni prodotte permetteranno di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione italiana, al fine di creare, insieme ai dati di altre rilevazioni, il supporto informativo e statistico necessario a Stato, Regioni, Provincie e Comuni per conoscere e intervenire efficacemente sui bisogni degli individui e delle famiglie, programmare e gestire i servizi sul territorio. È la seconda volta che l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, fatto che consente di avere a disposizione informazioni continue e tempestive.

Per quanto riguarda la città di Pisa, ad oggi la popolazione residente ammonta a 91.856 unità, suddivisi tra 44.026 maschi e 47.830 femmine, per un totale di 47.682 nuclei familiari, con una media di componenti per nucleo familiare di 1,9.

"Il censimento - dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue - darà la possibilità di avere contezza del numero e della composizione della popolazione sul territorio. La partecipazione, oltre ad essere un obbligo di legge e un dovere civico, fornisce dati importanti per programmare i servizi rivolti ai cittadini. Chiediamo quindi a tutte le famiglie che saranno individuate come campione di rilevazione, di collaborare fornendo le risposte e le informazioni necessarie sia per via telematica, che direttamente ai rilevatori che si recheranno a casa delle famiglie, nell’interesse dell’intera comunità”.

Il censimento viene effettuato a campione: ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa un milione e quattrocentomila, in oltre 2.800 comuni. La partecipazione al censimento è un obbligo di legge, la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione oltre la cancellazione dai registri anagrafici. La rilevazione è suddivisa in due tipologie distinte: se la famiglia riceve una lettera che la invita a compilare il questionario online, fa parte del campione della rilevazione da lista (8 ottobre - 20 dicembre); se la famiglia è informata dell’arrivo di un rilevatore, attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni, fa parte del campione della rilevazione areale (1 ottobre - 13 novembre). Se la famiglia non riceve alcuna lettera né rilevatore significa che non fa parte del campione.

L’Ufficio che si occupa del censimento si trova presso lo stato civile (Palazzo Gambacorti, via degli Uffizi, 1. Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 15.00 - 17.00).