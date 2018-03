Buon compleanno ai nonni Isella e Ciro: festa per i centenari a Calcinaia e Vecchiano

Festa per due centenari che vivono nel territorio della provincia di Pisa.

A Calcinaia la signora Isella Meliani, calcinaiola doc, ha compiuto lo scorso 17 marzo 102 anni con una gradita visita, quella del sindaco Lucia Ciampi e dell’assessore Maria Ceccarelli. Isella ha festeggiato così, presso l’O.A.M.I. Casa Sorelle Migliorati, un nuovo importante traguardo, quello di essere la persona più longeva del Comune di Calcinaia.

Nata il 17 marzo 1916, Isella ha affrontato oltre un secolo di storia segnato da momenti tristi, ma anche dalla gioia e dall’affetto di molte persone. Sempre con il sorriso sulle labbra, Isella si è dedicata fino a quando ha potuto alla passione della sua vita ovvero il mestiere di sarta.

Stimata in tutto il paese, Isella ha 'vestito' generazioni di calcinaioli e di componenti della sua famiglia: i suoi bisnipoti infatti indossano ancora abiti cuciti dalla loro bisnonna.

Impegnata attivamente nella vita della comunità calcinaiola (per qualche anno ha realizzato le Pigotte e altri piccoli manufatti della Sartoria della Solidarietà), nel mese di gennaio del 2018 la signora ha sbrigato la procedura per ricevere la nuova Carta d’Identità Elettronica, dimostrando quindi di essere assolutamente al passo coi tempi.

Anche a Vecchiano sarà festa oggi, 21 marzo, per le cento candeline del signor Ciro Frediani, nato a Pisa il 21 marzo 1918, che festeggerà l'importante traguardo nella residenza vecchianese 'Lo Spedaletto', dove nonno Ciro risiede.

Insieme a lui, per l'occasione, ci sarà anche il sindaco Massimiliano Angori. Alle 16 il primo cittadino si recherà nella struttura, gestita dalla cooperativa Agape, per un brindisi con il festeggiato.