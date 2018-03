Cento giorni alla Maturità: gli studenti invadono Piazza dei Miracoli

Anche stamattina, puntuale come sempre, si è ripetuto il rito dei cento giorni alla Maturità. Centinaia di studenti hanno invaso Piazza dei Miracoli per compiere i riti scaramantici che si rinnovano di anno in anno. Divieto d'accesso invece alla lucertolina portafortuna scolpita sulla porta centrale della Cattedrale.

Per il resto la mattinata è trascorsa tra sorrisi, scherzi e immancabili selfie di gruppo che si moltiplicano sui social network dei maturandi che da domani, messa da parte la scaramanzia, a testa bassa veleggeranno, più o meno sicuri, verso il fatidico Esame di Stato. In bocca al lupo ragazzi!