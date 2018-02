Centrale a biomasse e inceneritore di Ospedaletto: assemblea pubblica

NUOVA ASSEMBLEA PUBBLICA

Giovedì 1 Marzo 2018 ore 21,15 presso il Circolo Arci di Ospedaletto

o.d.g.

- DECISIONE E ADESIONI SU RICORSO AL TAR CONTRO LA CENTRALE A BIOMASSE

- PETIZIONE PER LA CHIUSURA DELL’INCENERITORE e NUOVO REGOLAMENTO D’IGIENE

Il Circolo Arci di Ospedaletto e la Proloco di Coltano, convocano per il giorno Giovedì 1 Marzo una Nuova Assemblea Pubblica per le ore 21,15 presso il Circolo Arci di Ospedaletto .

Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni, le imprese, i lavoratori ad essere presenti per decidere tutti insieme i prossimi passi da fare .

Gli avvocati su mandato dell’ultima assemblea pubblica svolta il 7 Febbraio stanno verificando gli estremi per procedere con il ricorso al TAR contro gli atti fin qui approvati dagli enti preposti, necessari per la realizzazione della Centrale a Biomasse prevista su Via del Caligi tra Ospedaletto e Coltano .

La priorità al momento è presentare il ricorso al TAR (se ci saranno tutte le condizioni) per questo facciamo appello ai residenti, alle imprese, ai lavoratori e alle associazioni, per aderire formalmente al ricorso, per farlo basta passare o contattare il Circolo Arci di Ospedaletto oppure la Proloco di Coltano o scrivere a comitatosalviamosat@gmail.com .

Noi crediamo che occorre perseguire con la mobilitazione e sostenere la petizione per chiedere la CHIUSURA DELL’INCENERITORE di OSPEDALETTO e nello stesso tempo lavorare per redigere un NUOVO REGOLAMENTO D’IGIENE del Comune di Pisa .

Secondo noi ci sono tutte le condizione per affrontare da parte del Sindaco di Pisa e Presidente dell’ATO COSTA una verifica seria per la dismissione dell’INCENERITORE DI OSPEDALETTO e nello stesso tempo lavorare come avanzato dal Ctp3 e da alcuni Consiglieri Comunali all’integrazione o modifica del Regolamento Comunale D’Igiene prima possibile.

Circolo Arci di Ospedaletto Proloco di Coltano

Il Presidente Il Presidente

Bruno Frediani Antonio Dell’Omodarme