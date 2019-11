Società della Salute: martedì regolarmente aperti i centri diurni

Domani (martedì 19 novembre) saranno regolarmente aperti i centri diurni per anziani e per disabili della Società della Salute della Zona Pisana. Le strutture sono state chiuse nella giornata di oggi (lunedì) a causa dell’allerta meteo per rischio idraulico, che oggi è stata declassata a gialla. Saranno regolarmente aperti anche gli uffici amministrativi di via Saragat.