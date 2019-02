Ospedale: il centro clinico sulla tiroide celebrato sulla Rai

La Rai domani, 23 febbraio, torna a parlare di Pisa, dell'Aoup e del centro clinico per la cura delle patologie tiroidee che ormai da tanti anni è di riferimento nazionale per i casi trattati. Dopo la puntata di mercoledì 20 febbraio 'Fuori Tg', andata in onda su Rai Tre e dedicata appunto al Centro clinico endocrinochirurgico dell'Aoup, domani i riflettori nazionali saranno ancora puntati su Pisa con la trasmissione 'Buongiorno Benessere', il programma settimanale condotto da Vira Carbone su Rai Uno e dedicato a chi ama vivere bene ed in salute.

Ospite in studio del format, che propone in maniera semplice stili di vita corretti all'insegna del benessere e della vitalità, alla ricerca delle varie eccellenze sparse in tutta Italia, sarà il professor Paolo Vitti, direttore del Centro, che illustrerà appunto le malattie della tiroide e le varie opzioni terapeutiche oggi disponibili. L'appuntamento è per le 10.40.