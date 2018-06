Centro estivo alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno, avendo maturato un’esperienza positiva con i centri estivi nelle precedenti estati, ripropone per il terzo anno consecutivo i “Giochi dell’arcobaleno”, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Il progetto è un centro estivo che si svolgerà nel mese di luglio, ogni martedì e giovedì, escluso il giorno 31. Le attività avranno luogo presso la sede in largo Bonetti 5, e saranno svolte dalle 10:00 alle 16:00. Il pranzo è al sacco. Il progetto ha come obiettivo il sostegno nello svolgimento dei compiti e l’intrattenimento dei bambini con le attività di scrittura creativa e pittura libera, piscina, laboratorio di riciclo, cartelloni educativi e giochi di gruppo. Oltre alle attività degli scorsi anni, si è aggiunta una giornata dedicata all’agility dog, che vedrà i bambini coinvolti in giochi all’aria aperta.

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 20 partecipanti. Per informazioni telefonare al numero 0571 33333. Per iscrizioni rivolgersi alla sede della Pubblica Assistenza di Santa Croce, in largo Bonetti 5, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00.