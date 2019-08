Centro Polivalente San Zeno: le attività di settembre

Nel mese di settembre il Centro Polivalente San Zeno, la struttura della Società della Salute della Zona Pisana in via San Zeno 17, sarà aperto tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì. In questo orario sarà possibile iscriversi ai corsi di lingua inglese, informatica e ginnastica dolce e di AFA (attività fisica adattata) che partiranno ad ottobre. La partecipazione alle attività è gratuita ed è possibile prenotarsi anche telefonicamente chiamando il numero 0507846982. Al momento dell'ingresso al Centro sarà consegnata anche una scheda per raccogliere suggerimenti per l'attivazione di nuovi corsi.

In particolare i pomeriggi del martedì e del venerdì saranno dedicati al gioco della tombola, mentre i lunedì e i mercoledì saranno organizzati tornei con le carte da gioco. Il giovedì pomeriggio sarà invece dedicato alla proiezione di film e documentari e ai laboratori creativi organizzati dall'associazione La Tartaruga nell'ambito del progetto 'Nella stanza dei ricordi ho trovato...'.

Nel pomeriggio di sabato 21 settembre l'area adiacente al Centro, che arriva fino alle mura, sarà animata dagli spettacoli e dai laboratori della Fiera dei Bimbi (nel corso della quale verranno presentate anche le attività della Ludoteca La Kalimba) mentre domenica 29 settembre alle 12 tutte le realtà associative che svolgono attività presso il Centro organizzeranno un pranzo sociale per presentare e condividere i programmi della stagione autunnale e invernale.