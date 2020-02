Centro Polivalente di San Zeno: gli appuntamenti di febbraio

Comincia per il Centro Polivalente di San Zeno, la struttura del Comune di Pisa le cui attività sono finanziate dalla Società della Salute della Zona Pisana, un altro mese ricco di appuntamenti ed iniziative. A febbraio, ai corsi mattutini di informatica, pittura, inglese e ginnastica dolce dedicati agli anziani, si aggiungono, il pomeriggio, laboratori artistici e incontri rivolti a tutte le età.

Oggi, mercoledì 5 febbraio alle 16, il dottor Matteo Romani condurrà un corso di primo soccorso: alcuni efficaci insegnamenti per ascoltare i segnali del proprio corpo e attivarsi prontamente in caso di malore.

Giovedì 6 e 13 febbraio alle 17.30 continua invece il corso di Yoga della risata, mentre il giovedì successivo, 20 febbraio, il maestro Enrico Adami terrà delle lezioni di Tai Chi. Martedì 11 sarà la volta del corso di Meditazione e Qi Gong con Carla Collodi e Maria Grazia Mantuano. Tutte queste iniziative sono possibili grazie alla collaborazione con l’associazione 'La Banca del tempo'.

Per gli appassionati di poesia venerdì 7 torna il trainer-poeta Francesco Simone che presenterà il suo libro appena pubblicato per Marchetti Editore 'Gli angeli suonano il basso'.

Per gli amanti della natura giovedì 13 la lezione il tenuta dalla professoressa Lucia Viegi dell’Università di Pisa dal titolo: 'Piante aliene queste sconosciute' (a cura dell’associazione la Tartaruga), mentre per gli appassionati di libri appuntamento col Club lettura domani (5 febbraio) per discutere del libro 'Una famiglia americana' di J. C. Oates. E per chi ama viaggiare gita a Lodi domenica 23.

Venerdì 14 febbraio, il pomeriggio si festeggia San Valentino, con le 'Note d’amore al pianoforte' di Doady Giugliano. E martedì 18 torneranno a esibirsi i ragazzi del Liceo Carducci con la classe di canto della professoressa Maria Luisa Pepi.

Per gli appassionati di giochi di ruolo appuntamento giovedì 13 e 20 febbraio alle 21 con le PlayNight organizzate dall’Associazione Secondi Figli, mentre la ludoteca 'La Kalimba' il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 17 alle 19, propone corsi e laboratori gratuiti per bambini e ragazzi.

Continuano gli appuntamenti fissi: il lunedì col laboratorio di musicoterapia a cura dell’Associazione Sonora, il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18.30 con i giochi di carte e il martedì e il venerdì dalle 16 alle 18.30 con la tombola. Infine il giovedì dalle 16 si tiene laboratorio manuale a cura dell’associazione La tartaruga.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Centro Polivalente San Zeno Pisa, telefonare al numero 0507846982 oppure ritirare una copia del programma presso il Centro tutti i giorni dal lunedì al venerdì in via San Zeno 17. Tutte le attività sono gratuite e non occorre prenotazione.