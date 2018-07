Centro Polivalente San Zeno: gli appuntamenti di luglio

l Punto Anziani in città….diventa maggiorenne! E' arrivato infatti alla diciottesima edizione l'appuntamento estivo, organizzato da UISP e Società della Salute della Zona pisana, in favore della Terza Età. Alla presenza di un folto pubblico over 60 è stato illustrato il programma di luglio del Centro Polivalente San Zeno che, nel periodo estivo, non chiude ma anzi si arricchisce di escursioni sul litorale e nelle città limitrofe e di eventi realizzati negli spazi all'aperto della struttura.

Il Centro gestito dalla UISP offre alla popolazione anziana di Pisa e degli altri Comuni che ricadono nella Società della Salute della Zona Pisana un punto di aggregazione e socializzazione sempre aperto, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19:30. Agli appuntamenti del martedì e del venerdì dedicati alla tombola, si aggiungono ogni settimana il corso di autodifesa tenuto dal maestro UISP di arti marziali Michele Lanzo, il laboratorio artigianale per la costruzione dei caleidoscopi tenuto da Maria Josè Vargas (aperto anche ai bambini), il percorso legato ai ricordi della Pisa che fu (nel mese di luglio concentrato sull'epopea dei teatri di posa Pisorno) organizzato con l'Associazione La Tartaruga.

Il programma prevede momenti di intrattenimento legati alla musica (il 17 concerto in notturna con il 'Tango x 3' del Maestro Fabio De Ranieri) e alla poesia (il 31 serata a lume di candela con il 'trainer poeta' Francesco Simone). A questi appuntamenti sono alternate gite al mare (al UISP Village), sul fiume (con la gita in battello) e brevi escursioni in località della provincia pisana (venerdì 20 visita a Buti).

La frequentazione del Centro e le attività proposte sono gratuite, fatta salva una piccola quota di compartecipazione nel caso di escursioni che prevedano la sosta in un ristorante. L'obiettivo del Centro Polivalente è quello di offrire uno spazio di aggregazione sociale in un momento, come quello estivo, nel quale c'è maggior bisogno di monitorare lo stato di benessere psico-fisico della fascia anziana di popolazione. La calura estiva e la lontananza dei familiari possono infatti determinare situazioni di isolamento e di peggioramento di tutti i parametri fisiologici.

Per informazioni sulle attività e per prenotarsi è possibile recarsi al Centro Polivalente in via San Zeno 17 o telefonare al numero 0507846982.