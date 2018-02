Emergenza freddo: il centro sociale 'Il Colibrì' apre le porte ai senzatetto

Un altro ricovero notturno per dare un supporto a chi vive in strada e deve affrontare questi giorni di freddo intenso. Ad offrirlo è il centro sociale 'Il Colibrì' che mette a disposizione i propri locali in via Michelangelo n° 74, nel quartiere Cep. Per l’occasione sono state allestite brandine in quantità e sacchi a pelo, con thè caldo a disposizione.



Il centro sarà operativo dalle 20.00 di sera alle 09.00 di mattina per tutta la settimana, fino al termine dell'emergenza freddo. Chiunque si trovi in difficoltà, perché costretto a passare la notte all’aperto o in ricoveri di fortuna, può presentarsi e sarà ben accetto. I responsabili del centro fanno sapere che saranno accolti tutti, senza discriminazione alcuna, com’è ovvio, ma sarà severamente proibito portare con sé droghe di qualsiasi tipo o alcolici.