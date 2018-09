Scuola Normale Superiore: inaugurato il Centro STAR

E’ stato inaugurato ieri, 19 settembre, il Centro STAR della Scuola Normale, in partnership con l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Bologna. Si tratta del primo centro di ricerca sull’Astrochimica, disciplina nata negli anni ’70 che indaga le basi molecolari che sottostanno all’evoluzione dell’universo: la formazione di molecole nello spazio, la loro evoluzione verso sistemi complessi, ma anche la loro trasformazione e distruzione, l’interazione con la radiazione elettromagnetica e le informazioni da essa ricavabili.

All’inaugurazione erano presenti i professori Vincenzo Barone, direttore della Normale, Gaetano Manfredi, rettore Università Federico II di Napoli, Cristina Puzzarini dell'Università di Bologna e direttrice del Centro Star, Antonino Rotolo dell'Università di Bologna e Marco D’Ischia dell'Università Federico II.

STAR, acronimo di Systems and Theories for Astrochemical Research, ha sede a Pisa, in via della Faggiola 19, nell’edifico in cui soggiornò Giacomo Leopardi (l’accesso è da Via Leopardi 11).

Associato al Centro Star è il primo Dottorato italiano in Astrochimica, interamente dedicato alla comprensione dello sviluppo dell’Universo su basi molecolari. Il programma è di quattro anni e i primi tre dottori di ricerca sono stati reclutati dalla Scuola Normale in questi giorni. Oltre ai professori delle tre università, tre esperti di fama mondiale nel campo dell’Astrofisica sono membri permanenti del Doctoral Board del dottorato in Astrochimca, coordinato dal professor Vincenzo Barone: Paola Caselli, Josè Cernicharo e Stephan Schlemmer.