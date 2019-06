Litorale: sventolano le 4 Bandiere Blu 2019

Sventola da questa mattina, mercoledì 19 giugno, la Bandiera Blu 2019 assegnata al Litorale Pisano dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education. Per l’esattezza sono quattro le certificazioni che, per la stagione 2019, sono state assegnate alle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia, e all’approdo turistico del Porto di Pisa.

Dopo la cerimonia di alzabandiera ufficiale sulla Terrazza Belvedere di Tirrenia, alla presenza del sindaco Michele Conti, dell’assessore all’ambiente Filippo Bedini, dell’assessore al turismo e litorale Paolo Pesciatini, del Presidente della FEE Claudio Mazza e dell’Amministratore del Porto di Pisa, Simone Tempesti, sono seguiti gli alzabandiera ai pennoni di Marina, Calambrone e Porto di Pisa.

"Siamo veramente soddisfatti - ha detto Conti - per questo importante riconoscimento che premia la qualità dei servizi offerti dal nostro litorale. E' sotto gli occhi di tutti l’attenzione che la nostra amministrazione ha dedicato al litorale, dimostrato da investimenti fatti, fin dai primi mesi della legislatura, in opere pubbliche, asfaltature, fiori, abbellimenti, costati complessivamente un milione di euro. Non ci fermeremo a questo, perché riteniamo importante continuare a investire su Marina, Tirrenia e Calambrone, così da farle tornare ad essere, tutte insieme, polo turistico attrattivo della nostra città".

"Il fatto che il nostro litorale si possa fregiare della Bandiera Blu - ha commentato l’assessore Paolo Pesciatini - è sicuramente una importante dimostrazione della qualità del nostro sistema di accoglienza sul Litorale. Bisogna essere tutti orgogliosi, cittadini, operatori turistici e commerciali, e lavorare insieme per promuovere adeguatamente le quattro Bandiere Blu che caratterizzano le nostre località balneari e il porto turistico di Marina, a conferma che l’intero territorio di Pisa, non solo la città, riesce ad garantire un’offerta turistica di alto livello".

"Per raggiungere e mantenere questo risultato - ha spiegato l’assessore Filippo Bedini - l'amministrazione comunale ha deciso di investire maggiormente sulla pulizia e la raccolta differenziata non solo presso gli stabilimenti balneari, con servizi appositamente dedicati a incentivare il corretto conferimento dei rifiuti, ma anche sulle spiagge libere, dove è stata ampliato e strutturato il servizio di pulizia, spingendo sempre più cittadini e turisti a comportamenti virtuosi verso la raccolta differenziata, così da rendere il nostro Litorale ancora più pulito e accogliente".