Conferita la laurea alla memoria a Christin, lo studente morto per Coronavirus

Con una cerimonia telematica molto sentita e seguita da 250 utenti collegati con l’aula virtuale in diretta streaming, l’Università di Pisa ha conferito oggi martedì 7 aprile la laurea alla memoria in Scienze agrarie a Christin Tadjuidje Kamdem, lo studente scomparso nella notte tra 22 e 23 marzo all'Ospedale di Cisanello. Nato a Bahiala in Camerun nel 1990, Tadjuidje Kamdem è stato il primo studente universitario e una delle più giovani vittime del Coronavirus in Italia.

"Se tutto fosse andato come doveva - ha detto il rettore Paolo Mancarella, in un discorso tenuto prima in francese e poi in italiano - oggi, in questo preciso momento, Christin avrebbe dovuto varcare le porte 'virtuali' di questa nostra Aula Magna per discutere la sua tesi e realizzare il suo sogno più grande: diventare dottore in Scienze agrarie. Il destino ha voluto che quello che doveva essere un giorno di festa e gioiose lacrime divenisse un momento di doloroso ricordo e di celebrazione. A noi il dovere di non disperdere gli sforzi di questo ragazzo che la nostra comunità è onorata di aver avuto tra i suoi membri".

La cerimonia in memoria di Tadjuidje Kamdem ha preceduto la discussione di nove tesi di laurea in Scienze agrarie, tenute sempre in modalità telematica alla presenza virtuale di tutti membri della Commissione. E' stata aperta e presieduta dalla professoressa Lucia Guidi, presidente del corso di laurea, e oltre al rettore sono intervenuti il professor Alberto Pardossi, direttore del dipartimento di Scienze agrarie, e il professor Marco Mazzoncini, ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee e relatore della tesi di Tadjuidje Kamdem.

Al termine i familiari dello studente camerunense, presenti in collegamento streaming, così come gli amici dell’Associazione studenti camerunensi di Pisa, hanno inviato un messaggio nella chat della riunione per dire "Grazie al rettore, al relatore di Christin e anche a tutti i membri della commissione di laurea. Le vostre parole ci sono arrivate al cuore".

Il ricordo di Christin

La vita pisana di Christin è passata attravverso l'associazione Sante Malatesta, ente operativo dal 2000 nell'aiuto degli studenti universitari stranieri. "Lo abbiamo conosciuto un paio di anni fa - scrivono in una nota - quando si è rivolto a noi dopo aver perso la borsa di studio dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario e, con essa, alloggio, mensa e sostegno finanziario. Per statuto la nostra Associazione offre aiuto agli studenti universitari stranieri provenienti da Paesi in difficoltà accompagnandoli nella loro formazione, fino alla laurea. Christin era orfano di madre ed aveva due fratelli e una sorella. Il padre è malato da tempo e Christin faceva lavori part-time per poter aiutare sia i fratelli che il padre, che aveva frequenti ricoveri ospedalieri".

"Christin aveva passione ed interesse per gli studi in Agraria e buoni voti. A giugno 2019, in occasione della cena interculturale dell’Associazione, per premiare il suo buon percorso di studi gli abbiamo assegnato una delle borse di studio che l'Associazione annualmente mette a disposizione dei più meritevoli grazie alla generosità di Soci e Sostenitori. Ci aveva ripagato con gioia e soddisfazione: il 7 Aprile Christin avrebbe dovuto laurearsi, realizzando un sogno partito da lontano".

"Aveva intenzione di ritornare in Camerun - continua il racconto - diventare un imprenditore agricolo e fare squadra, così diceva, con altri colleghi imprenditori agricoli dei paesi vicini. L'Università di Pisa, con sensibilità ed attenzione, ha deciso comunque di conferirgli nello stesso giorno la laurea alla memoria, come segno per non disperdere gli anni di sacrifici e impegno. In questo giorno, Christin, vogliamo ricordarti e provare a sentirci vicini a te. Ci stringiamo nel dolore alla tua famiglia e a tutti i tuoi amici, molti dei quali conosciamo e che ci sono cari. Congratulazioni, Christin: nonostante tutto hai conquistato il tuo sogno".

