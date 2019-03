Certosa di Calci 'abbandonata', Ciampi ai ministri: "Fate qualcosa"

La situazione della Certosa di Calci arriva sul tavolo del governo grazie ad un atto della deputata del Partito Democratico Lucia Ciampi.

“Ho presentato un’interrogazione al ministro dei Beni e delle attività culturali Bonisoli e al ministro dell’Istruzione Bussetti, per salvaguardare al meglio quel bene inestimabile per il nostro patrimonio culturale rappresentato dal complesso monumentale della Certosa di Calci. Sarebbe infatti imperdonabile abbandonare il percorso intrapreso dai precedenti governi per garantire un futuro certo al Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci e al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, entrambi appartenenti ad enti pubblici. Condivido la preoccupazione esternata dall’associazione degli Amici di della Certosa di Pisa a Calci rispetto alla carenza di personale, che dall’estate 2018 comporta pesanti limitazioni negli orari di apertura al pubblico del Museo nazionale della Certosa con aperture, nel 2019, limitate solo a poche ore, e con la chiusura domenicale ad eccezione della prima domenica del mese".

"Con la Regione e i precedenti governi l’amministrazione di Calci era riuscita a fare rete per individuare le soluzioni alle molteplici criticità. Una progettualità che aveva trovato risposte, ad esempio, con l’ex ministro Dario Franceschini e con stanziamenti che hanno interessato la Certosa e il convento di Nicosia per circa 10 milioni di euro - prosegue Ciampi - inoltre Regione e MIBAC avevano previsto un percorso che aveva l’obiettivo di giungere alla gestione unitaria dei due musei e alla costituzione di una fondazione di partecipazione degli enti interessati, in modo da garantire alla Certosa certezze che al momento non ha".

"Sarebbe quindi opportuno che il ministro Bonisoli e il ministro Bussetti riferissero dei loro intendimenti rispetto al patrimonio nazionale di assoluta bellezza ed inestimabile valore costituito dal complesso monumentale della Certosa di Calci, ammirato in tutto il Mondo e in grado di richiamare molti turisti in provincia di Pisa” conclude la deputata dem Lucia Ciampi.