Certosa di Calci: gli orari di apertura per il 2018

Ecco i nuovi orari di apertura della Certosa di Calci per il 2018:

- Da martedì a sabato: 8.30-18.30 (visita in gruppi accompagnati con inizio alle ore 9, 10.30, 12, 13.30, 15, 16.30 e 18)

- Domenica e festivi: 8.30-12.30 (visita in gruppi accompagnati con inizio alle ore 9, 10.30, 12)

Chiusura: tutti i lunedì, 1° gennaio, 25 dicembre e per il 2018 domenica 21 e 28 gennaio; 11, 18 e 25 febbraio; 11 e 18 marzo; 8 aprile; 21 e 28 ottobre; 18 e 25 novembre; 9 e 16 dicembre.

Prenotazione obbligatoria per gruppi da 15 a 30 persone. I gruppi più numerosi, fino a 50 persone, dovranno necessariamente essere accompagnati da una guida esterna abilitata.

Si suggerisce di acquistare il biglietto almeno 30 minuti prima della partenza della visita.

Aperto la prima domenica del mese a ingresso gratuito per la #domenicalmuseo

Non si effettuano prenotazioni per gruppi ed è possibile che ci siano tempi di attesa in relazione all'affluenza dei visitatori.

Biglietti: Intero 5 euro, Ridotto 2.50 euro