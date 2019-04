Buon compleanno! Il signor Cesare compie 100 anni

Festa ieri, 4 aprile, a Pisa per Cesare Meini che ha compiuto il traguardo dei 100 anni. Il signor Cesare, circondato dall'affetto della famiglia, ha ricevuto la visita dei consiglieri comunali Marcello Lazzeri e Laura Barsotti che hanno portato al centenario gli auguri del sindaco e dell'amministrazione comunale.

Nato da famiglia di origini contadine a Gello Mattaccino, frazione di Lari, Cesare Meini rimase presto orfano di entrambi i genitori insieme ai fratelli, 5 maschi e 2 femmine. Durante il secondo conflitto bellico fu inviato in Albania e durante la traversata da Bari a Durazzo la nave sulla quale viaggiava venne silurata e affondata.

Dopo l’armistizio del 1943 fu fatto prigioniero dai tedeschi e condotto in un campo di concentramento, costretto ad attraversare a piedi tutta la Jugoslavia fino alla Germania dove rimase per due anni, “soffrendo la crudeltà del carceriere tedesco oltre alla fame e al freddo”.

Venne liberato nel 1945 e rientrò in Italia che pesava solo 40kg. Tornato in forze, cominciò a costruirsi una vita svolgendo diversi lavori, da stradino a contadino. Si sposò nel ‘51 con Renata, della quale rimarrà vedovo nel 2017, con la quale ebbe la figlia Roberta. Nel 1955 la famiglia si trasferì a Pisa per lavorare all’Hotel Nettuno prima e successivamente all’ospedale di Cisanello sino alla pensione nel 1976. Per le sofferenze subìte e per il lungo periodo di prigionia in Germania, nel 1962 l’Esercito Italiano gli fece l’onore della Croce al Merito di Guerra.