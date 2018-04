Arriva la bella stagione: 40 cestini in più nel centro storico

Come ogni primavera, Avr, il global service del Comune di Pisa, ha posizionato i venti cestini aggiuntivi per i rifiuti sui Lungarni. I cestini, in cemento e ricoperti in graniglia, sono capienti e si trovano nelle porzioni di Lungarni più bazzicate da giovani e turisti: Galilei e Gambacorti a Mezzogiorno, Mediceo e Pacinotti a Tramontana. In particolare 6 sul lato sud e 14 sul lato nord.

Contemporaneamente altri 20 cestini mobili, di plastica con le rotelle, differenziati per vetro e plastica, verranno posizionati nei weekend in piazza Sant’Omobono, piazza delle Vettovaglie e piazza dei Cavalieri. I bidoni saranno posti alle ore 20 e rimossi alle 8 circa del mattino successivo dagli addetti alle pulizie.

Per chi si chiede perché i cestini sono installati solo a primavera

La ragione è questa: nel periodo invernale e autunnale, per il rischio di esondazioni, i Lungarni devono rimanere liberi da ogni oggetto che possa intralciare le operazioni di messa in sicurezza delle spallette.