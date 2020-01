Nuovi spazi e rinnovo locali: la Cgil rafforza la sua presenza a Cascina

La Cgil rafforza la sua presenza a Cascina. Domani, venerdì 10 gennaio, aprirà infatti la nuova sede nuova di Spi Cgil e del Caaf Cgil (servizi fiscali), in via Alessandrini, 16. Nel pomeriggio, alle 16.30, in via Cei 2, ci sarà un brindisi a seguito della ristrutturazione della sede della Camera del lavoro (e della Lega Spi Cgil Cascina -Vicopisano). Nell'occasione interverranno: Dario Rollo, sindaco del Comune di Cascina; Paolo Graziani, segretario generale SPI-CGIL di Pisa; Mauro Fuso, segretario generale CGIL-Pisa. Parteciperanno anche Dalida Angelini (segretaria generale CGIL Toscana), Alessio Gramolati (segretario generale SPI CGIL Toscana), Manuele Marigolli (presidente CAAF CGIL Toscana).