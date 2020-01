Finisce fuori strada: estratto dalla macchina dai Vigili del Fuoco

Incidente stradale intorno alle ore 17:30 di oggi, 19 gennaio, in via Castellinese, in località Montevaso nel Comune di Chianni. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina che hanno estratto il conducente consegnandolo al personale del 118. Sul posto anche i Carabinieri.