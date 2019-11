Pisana trovata morta a Torre del Lago: fermato un sospettato di omicidio

Una volta identificato il cadavere, i Carabinieri sono risaliti all'identità del presunto assassino e lo hanno sottoposto a fermo, oggi 22 novembre.

L'indagine è partita domenica scorsa, 17 novembre, quando il corpo senza vita di Chiara Corrado, 40enne di origine pisana, è stato trovato in una roulotte a Torre del Lago, in un terreno privato in aperta campagna. Il proprietario del terreno ha sentito cattivo odore provenire dal mezzo, chiuso con un lucchetto, così ha dato il primo allarme. All'interno c'erano le spoglie della donna in avanzato stato di decomposizione.

I riscontri degli inquirenti hanno registrato delle lesioni al cranio, collegando quindi la morte ad un omicidio. "La donna è stata riconosciuta grazie ad un tatuaggio sul petto, che fortunatamente ha resistito alla decomposizione" ha spiegato il comandante dei Carabinieri di Viareggio capitano Edoardo Cetola. Chiara risultava irreperibile da qualche tempo, non avendo un domicilio fisso la sua scomparsa non aveva attirato troppe attenzioni.

I dettagli dell'operazione che ha portato al fermo dell'indiziato, il compagno della donna secondo gli ultimi aggiornamenti, saranno forniti in una prossima conferenza stampa prevista nel pomeriggio di oggi.