Miss Cinema Toscana: vince la pisana Chiara Gorgeri

A Marina di Bibbona Chiara Gorgeri è stata eletta Miss Cinema Toscana 2019. La bella concorrente di Santa Croce sull'Arno sale sul gradino più alto del podio e si aggiudica il lasciapassare per le prefinali nazionali di Miss Italia. Non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta da Massimo Fedeli sindaco di Bibbona e da Simone Rossi vice sindaco, nel dover scegliere la vincitrice tra il nutrito gruppo delle finaliste regionali in gara.

Questa la classifica finale:

1ª classificata - Miss Cinema Toscana 2019 - Chiara Gorgeri di S.Croce sull'Arno, 19 anni, studentessa

di S.Croce sull'Arno, 19 anni, studentessa 2ª classificata Clarissa Di Renzone di Sinalunga (SI), 21 anni, studentessa

di Sinalunga (SI), 21 anni, studentessa 3ª classificata Serena Sestini di Massa, 17 anni, studentessa

di Massa, 17 anni, studentessa 4ª classificata Giulia Dal Canto , di Ponsacco, 21 anni, studentessa

, di Ponsacco, 21 anni, studentessa 5ª classificata Matilde Cecchi di Signa (FI), 18 anni, studentessa

di Signa (FI), 18 anni, studentessa 6ª classificata Sara Pinotti di Carrara, 19 anni, studentessa

Molto apprezzate dal nutrito pubblico presente le esibizioni delle piccole ballerine della scuola di ballo Starlight Dance Studio di Bibbona, come pure l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello anti stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori. L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria con la collaborazione di Alessandro Ferrari e di Giovanni Rastrelli per l'agenzia Vega Star. La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri. La manifestazione è stata resa possibile dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione dell'Azienda Speciale, della Proloco, della Pubblica Assistenza e degli Operatori Turistici di Marina di Bibbona.