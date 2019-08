Miss Toscana: è pisana la più bella della regione

Sono pisane le ragazze più belle della Toscana. Si sono infatti svolte ieri sera, 22 agosto, a Cascina Terme, le finali regionali di Miss Toscana. L'appuntamento ha chiuso la serie di sfilate a livello regionale e ha aperto la porta verso il palcoscenico delle prefinali e finali nazionali che si svolgeranno a partire dal 26 al 29 agosto a Mestre, dove verranno scelte le 80 finaliste che dal 30 agosto saranno a Jesolo per la finale dell’80esima edizione di Miss Italia.

Veramente non facile il lavoro della giuria, presieduta dalla bellissima Sara Di Vaira, nel dover scegliere tra il gruppo delle 27 finaliste regionali la nuova miss Toscana. A vincere la fascia è stata alla fine Chiara Gorgeri, 20enne studentessa universitaria di Santa Croce sull'Arno e allenatrice per hobby di ginnastica artistica: diventa così la prima finalista nazionale di Miss Italia a Jesolo per la Toscana.

Dietro di lei un'altra pisana: Emily Bolognesi, 18enne di San Giuliano Terme. A completare il podio Asia Pantosti, 18enne di Livorno. Al quarto posto ancora una pisana, Ginevra Fiore Parrini, 20enne di Orentano, e al quinto Sara Pinotti, 19enne di Carrara.

La serata, ricca di ospiti e sorprese, è stata presentata Raffaello Zanieri e da Rachele Risaliti. Tra gli ospiti della serata anche l'eclettico Paolo Ruffini.

Queste le miss che rappresenteranno la Toscana alla prefinale nazionale del concorso Miss Italia 2019 dal 26 agosto a Mestre:

Chiara Gorgeri , 'Miss Toscana 2019', 20 anni di Santa Croce Sull’Arno

, 'Miss Toscana 2019', 20 anni di Santa Croce Sull’Arno Emily Bolognesi , 'Miss Bellessere Be Much Toscana 2019', 18 anni di San Giuliano Terme

, 'Miss Bellessere Be Much Toscana 2019', 18 anni di San Giuliano Terme Asia Pantosti , 'Miss Eleganza Toscana 2019', 18 anni di Livorno

, 'Miss Eleganza Toscana 2019', 18 anni di Livorno Ginevra Fiore Parrini , 'Miss Miluna Toscana 2019' 20 anni di Orentano

, 'Miss Miluna Toscana 2019' 20 anni di Orentano Alice Guidi , 'Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2019', 19 anni di Montignoso (MS)

, 'Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2019', 19 anni di Montignoso (MS) Clarissa Di Renzone , 'Miss Cinema Toscana 2019', 20 anni di Sinalunga (SI)

, 'Miss Cinema Toscana 2019', 20 anni di Sinalunga (SI) Matilde Cecchi, 'Miss Sport Toscana 2019', 18 anni di Signa (FI)

'Miss Sport Toscana 2019', 18 anni di Signa (FI) Giulia Duranti, 'Miss Sorriso Toscana 2019', 25 anni di Arezzo

Foto tratte dalla pagina Facebook di Miss Toscana Italia

