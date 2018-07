Reazione allergica fatale dopo cena: muore ragazza di 24 anni

E' morta ieri notte Chiara Ribechini, 24 anni, residente nel Comune di Cascina. L'intervento dei medici del 118, purtroppo risultato inutile, è avvenuto il 15 luglio alle ore 23 circa lungo via Gervasio, a Pontedera. La giovane ha accusato una reazione allergica che le è stata fatale.

Secondo le prime informazioni Chiara avrebbe cenato in un ristorante a Cenaia in compagnia di alcuni amici, in un luogo già frequentato in passato. Niente quindi faceva pensare ad una possibile tragedia. Sulla via del ritorno, in auto, si sono manifestati i sintomi, con le medicine che non hanno sortito l'effetto sperato.

Saranno ora gli inquirenti a cercare di capire l'esatta dinamica degli eventi. La salma della giovane è stata portata all'istituto di Medicina Legale di Pisa.