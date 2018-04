Chiesa del Castellare: pronti per la posa della prima pietra dopo la distruzione

A un anno di distanza dall'esplosione e dal conseguente incendio che hanno distrutto il chiesino del Castellare di San Giovanni alla Vena, la posa della prima pietra del nuovo edificio, il primo maggio alle 16.30, dopo il Rosario davanti alla Grotta di Lourdes in Castellare, commuoverà una comunità intera. Dopo le tante iniziative di raccolta fondi, "il nuovo chiesino sarà uguale al precedente" ha assicurato Don Giampaolo Manzin.

La posa della prima pietra, alla presenza del parroco, del Comitato Castellare, del sindaco e della giunta di Vicopisano, con la sicura presenza di molti cittadini, sarà il momento clou della consueta Festa del Castellare, che quest'anno può tornare a respirare la stessa atmosfera di gioia e attesa dello spettacolo dei fuochi e della Festa di Santa Croce.

"Ancora una volta come Comitato - scrive in una nota il Comitato del Castellare - sentiamo il bisogno di dire grazie. Per la solidarietà e la vicinanza che ci avete dimostrato in questo anno in cui l'Oratorio è andato distrutto. Ci siete stati vicini con le parole, ma anche con le vostre offerte. La posa della prima pietra sarà un gesto concreto della nostra volontà di rivedere la bianca facciata del chiesino dominare, con la croce, sul nostro Paese".

Il programma

Giovedì 3 maggio sarà celebrata la ricorrenza liturgica del ritrovamento della Santa Croce di Cristo a Gerusalemme e alle 18 sarà officiata in Parrocchia, a San Giovanni alla Vena, la messa con il conferimento del sacramento degli infermi.

Sabato 5 maggio alle 18 messa prefestiva, alle 21.15 canto del vespro presieduto da Monsignor Biagini, vicario diocesano. Seguirà la processione con la reliquia della Santa Croce in via Della Chiesa, via Veneto, via Garibaldi e via Diaz. Al rientro in chiesa inizierà, la tradizionale fiaccolata verso la Grotta della Madonna in Castellare, prima del consueto spettacolo dei fuochi pirotecnici sul Monte.

Domenica 6 maggio sarà celebrata la Festa di Santa Croce con le messa delle 8.30, delle 11.30 e delle 18 in Pieve e con la messa delle 10 in Castellare.