Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nella chiesa di S. Caterina di Alessandria di Pisa, si celebrano le funzioni religiose dal lontano 1221 (anno della fondazione), ma solo in questi ultimi anni per i mesi estivi, si è pensato ad una Messa al passo coi tempi e alle nuove esigenze: dalla prima domenica di luglio alla prima di settembre comprese, oltre alle celebrazioni classiche delle ore 9 e delle ore 12, si aggiunge una Messa alle ore 21.15 utile per coloro che vanno al mare o a giro tutto il giorno e non vogliono perdere la Messa domenicale evitando si spezzare la giornata di svago. Rimangono invariati gli orari della Messa durante la settimana ovvero dal Lunedi al venerdi alle ore 19 e il sabato alle ore 18.30. Tutto è pronto per l'inizio dell'anno giubilare 1219-1220 / 2019-2029 che vedrà nella festa liturgica di Santa Caterina d'Alessandria il 25 novembre prossimo, aprirsi per un anno una serie di eventi spirituali e culturali nel ricordo degli 800 anni della chiesa. Un compleanno davvero invidiabile!!

Gallery