Chiesa di San Francesco a 'I luoghi del cuore': banchetti per firmare alla Luminara

La parrocchia della Chiesa di San Francesco lancia un appello a tutti i pisani che andranno alla Luminaria: "Firmate dalle ore 17 alle ore 21 per fare avere 50mila euro per il restauro alla struttura, chiusa dal 2016 per rischio crollo". Lo prevede il concorso del FAI 'I luoghi del cuore', concorso a cui la parrocchia si è iscritta. "Se saranno raccolte oltre 100mila firme - scrive - questa è la cifra minima da raggiungere, meglio se ampiamente superata, il podio sarà raggiunto".

La parrocchie tiene a sottolineare che "non si chiedono soldi, nessuno è autorizzato a farlo. Se qualcuno volesse, può fare un bonifico al numero di conto corrente presente sul sito internet della parrocchia. Per firmare basta recarsi in uno di questi due punti raccolta allestiti in occasione della Luminaria: Caffè dell'Ussero su Lungarno Pacinotti, via San Francesco 18 (di fronte alla pasticceria Frangioni)". Il giorno dopo, domenica 17 giugno, i volontari della parrocchia saranno: dalle ore 17 in poi nell'atrio dell'hotel Victoria su Lungarno Pacinotti; al concerto delle ore 21 nella chiesa di Santa Caterina.

La raccolta firme è iniziata lo scorso 5 giugno e in dieci giorni sono stati dati oltre 600 voti online sulla piattaforma del FAI e oltre 1000 firme cartacee. Su oltre 500 luoghi/monumenti candidati la chiesa di San Francesco, da quando si è iscritta si è subito posizionata al 19° posto, e in quattro giorni è salita al 15° posto. Sul sito della parrocchia si può scaricare il modulo per far firmare amici, conoscenti, parenti e poi farlo avere alla parrocchia.