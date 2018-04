Chiesa San Francesco chiusa: "In due anni non è stato fatto niente"

"Due anni dalla chiusura per rischio crollo del tetto: non è stato fatto ancora niente". E' il messaggio che si legge sui canali social e sul sito della Parrocchia di San Francesco di Pisa da ieri, 12 aprile. La denuncia dell'istituto religioso cade proprio in occasione del secondo anniversario della chiusura della struttura da parte della Soprintendenza.

"Ad oggi nonostante vari e anche solenni annunci - si legge in una nota della Parrocchia - a parte il prezioso e fattivo contributo economico della Fondazione Pisa, che però è stato congelato a causa del Ministero/Soprintendenza, nulla è stato fatto e i lavori non sono mai iniziati. La chiesa rimane chiusa al culto e ai turisti, e ricordiamoci che è, per la sua importanza artistica e storica, la seconda chiesa pisana dopo la cattedrale, coperta, sia all'interno che all'esterno, da numerose impalcature che quotidianamente costano alla collettività diverse centinaia di euro".