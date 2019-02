Chiesa San Francesco: 7° posto a 'I Luoghi del Cuore' FAI

La campagna 'I Luoghi del Cuore' FAI, oltre ai Monti Pisani vincitori, aveva un altro 'concorrente illustre' di Pisa: la Chiesa di San Francesco. La struttura, chiusa ormai da quasi tre anni (aprile 2016), è arrivata settima nella classifica nazionale. Il parroco della chiesa, Padre Giuliano, insieme alla comunità che rappresenta, ha voluto ringraziare le 25mila persone che hanno votato, in quanto "di fatto hanno adottato la nostra chiesa".

Ecco che così sono state rese pubbliche due foto dall'ufficio stampa realizzate poche settimane fa dal FAI: "Immagini certamente dolorose - scrive la parrocchia - per chi da 3 anni non può rimettere piede nella sua chiesa parrocchiale, ma di una 'bellezza' unica, che ci permette di vedere lo stato attuale della nostra chiesa, tra le più antiche della città, seconda per importanza dopo la Primaziale".

Protenzioni e impalcature celano allo sguardo la maestosità della cattedrale. "La bellezza artistica della nostra chiesa - prosegue l'ufficio stampa - soffocata da teli e imbracature metalliche, tuttavia rimane, ed è oggi sottolineata dalle due colonne laterali che immettono nel braccio di sinistra e di destra, che ora, liberate dalla morsa delle panche si stagliano verso l'alto, quasi a ricordarci che, nonostante la sciagura della chiesa chiusa, non dobbiamo rimanere ancorati al 'dolore' terreno, ma continuare a volgere il nostro sguardo e la nostra attenzione al cielo, meta finale del nostro cammino terreno".

Si notano tutte le strutture tecniche poste per la conservazione del bene e per il successivo avvio dei lavori di recupero. A breve delle reti metalliche saranno innalzate per permettere di lavorare sulle 18 grandi travi, di cui 15 marce, che sorreggono il tetto.