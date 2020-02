Lavori di Rfi: chiusura notturna per diversi passaggi a livello

Proseguono i lavori di RFI Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per rinnovare la tratta ferroviaria tra Pisa e Lucca. I lavori interesseranno la chiusura dei passaggi a livello di via XXIV Maggio (I Passi), via di Gagno, via Tino di Camaino (pedonale) e via del Marmigliaio (intersezione via Rindi) dalle 23.00 alle 5.00 del mattino. Nello specifico:

il passaggio a livello di via XXIV Maggio sarà chiuso al traffico e ai pedoni le notti da lunedì 17 a mercoledì 19 febbraio

sarà chiuso al traffico e ai pedoni le notti da lunedì 17 a mercoledì 19 febbraio il passaggio a livello di via di Gagno sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale le notti da mercoledì 19 a sabato 22; i residenti potranno accedere da via S. Jacopo fino a via Pagni

sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale le notti da mercoledì 19 a sabato 22; i residenti potranno accedere da via S. Jacopo fino a via Pagni il passaggio a livello di via del Marmigliaio , all’intersezione con via Rindi sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale le notti da mercoledì 19 a sabato 22 febbraio

, all’intersezione con via Rindi sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale le notti da mercoledì 19 a sabato 22 febbraio il passaggio pedonale all’altezza di via Tino di Camaino sarà chiuso dalle 6.00 di mercoledì 19 alle 5.00 di sabato 22 febbraio, in modo continuativo

Per tutta la durata dei lavori, sarà apposta la segnaletica relativa alla chiusura dei passaggi a livello e alla viabilità alternativa. La Ctt-Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi.