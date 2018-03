Controlli alle sale slot: sospesa per 3 giorni un'attività a Perignano

La Questura di Pisa, nell'ambito del contrasto alle ludopatie e per la tutela di soggetti sensibili come i minori, ha controllato il rispetto della apposita normativa in numerosi esercizi pubblici della provincia di Pisa. Sono state controllate sale slot e VLT, video lottery, sale cioè dove sono installate apparecchiature videoterminali.

L'azione della Divisione Amministrativa della Polizia ha portato alla sospensione dall'attività per tre giorni di una sala slot di Perignano, in via Livornese est 223, a Lari. Il provvedimento è stato emesso in quanto, al momento dell'accertamento, non risultavano presenti né il titolare della licenza né i dipendenti, i quali avevano il compito per legge di controllare l'attività di gioco. Sono quindi in corso gli accertamenti per le responsabilità di carattere penale del titolare.